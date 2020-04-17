СМИ на Бали рассказали о странном поведении гражданина Литвы

Гражданин Литвы "прославился" на Бали своим неадекватным поведением. Полиция арестовала его за то, что он во время пандемии коронавируса пытался пробраться на огороженный пляж, сообщает портал kumparan.com.

Глава местной деревеньки сообщил, что деструктивные действия мужчины нарушили общественный порядок и покой жителей.

Вскоре выяснилось, что это была не первая выходка мужчины. Его уже предупреждали о том, что из-за пандемии пляж закрыт с 31 марта по 20 апреля 2020 года.

Поскольку это был не первый проступок туриста, за ним стали наблюдать полицейские. В минувший вторник этот же литовец снес заграждения, проезжая на мотоцикле.

В четверг утром мужчину задержали, когда он пытался пробраться на пляж через отверстие в ограждении. Мужчину забрала полиция, его ждет штраф. местные жители надеются, что это станет ему уроком, равно как и другим иностранцам, нарушающим правила карантина.