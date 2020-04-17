Пока врачи ждут надбавок, зарплаты советников главы Минздрава увеличились до невиданных размеров

Заместителям министра здравоохранения Литвы в первом квартале 2020 года зарплаты увеличили в среднем на 1000 евро, пишет портал LRT. Сообщается, что вице-министры Аурелиюса Вериги получают на 52 евро меньше чем премьер-министр Саулюс Сквернялис. Зарплата премьера сейчас составляет 5766 евро.

Радио LRT сообщает, что вице-министры и канцлер Минздрава в 2020 году в среднем получали в месяц по 5714 евро "на бумаге", а в 2019 г. – по 4625 евро. Их зарплаты "на бумаге" увеличились на 1089 евро. Кроме того, их зарплаты стали больше чем у канцлера правительства.

"Кстати, заместители Аурелиюса Вериги получают почти столько же, сколько премьер-министр, зарплата премьера на 52 евро больше. Средняя зарплата премьера "на бумаге" 5766 евро, канцлера правительства – 5326 евро", – пишет LRT.

Больше зарплаты стали и у советников Вериги. По данным LRT., средняя зарплата советников в этом году составляет 3809 евро (это больше, чем у советников премьер-министра - 3650 евро). В объяснении Минздрава, полученном LRT, сказано, что повышение зарплат связано с увеличением нагрузки, люди работают в условиях чрезвычайной ситуации. Однако, когда именно были увеличены зарплаты, министерство не сообщило, ссылаясь на охрану данных.

На пресс-конференции 17 апреля у Вериги спросили, почему зарплаты сначала растут у работников Минздрава, а не у врачей, министр ответил, что врачи уже получают увеличенные зарплаты.

"Я считаю неприемлемым бытующее отношение к госслужащим и людям, выполняющим эту работу. Видно, обществу надо рассказать, что делает госслужба. Все решения, связанные с условиями карантина, как с решениями главы операций, так и реформой больниц, логистикой, разрабатывают госслужащие, повышение зарплат которых вызвало возмущение", – сказал министр.

По его словам, работники Минздрава почти два месяца работают без выходных.

"Я не чувствую никаких угрызений совести, зная, что этим людям увеличили зарплаты. И это будут делать в будущем, если будет в этом потребность", – сказал Верига.

Delfi напоминает, что выплату надбавок врачам, работающим с больными коронавирусом, одобрили только 7 апреля. Размер надбавок составит 60-100% зарплаты. Парламент принять эти поправки не с первого раза.