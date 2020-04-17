Глава Минздрава Литвы пока не рекомендует отменять запланированные на лето свадьбы но предупреждает - они могут не состояться

Гинтаре Бакунайте ; Габриэле Гринкайте , ru.DELFI.lt

Foto: Orijus Gasanovas

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига на вопрос журналистов о том, стоит ли отзывать запланированные на лето свадьбы, ответил, что сложно предусмотреть распространение вируса. Однако, по его словам, пока отзывать свадьбы что они могут и не состояться.

Многие страны Европы начинают смягчать условия карантина, однако, например, в Дании в первую очередь открыли детские сады. В Литве же их откроют в последнюю очередь. Сейчас в стране работают некоторые детские сады, предоставляя услуги детям родителей, которые вынуждены ходить на работу и не могут оставаться дома. По словам министра, страны по-разному разрабатывают стратегии. Статьи по теме: Президент Литвы выступает за осторожный выход из карантина Министр: Литва достигла пика распространения коронавируса "Какая из них самая правильная, думаю, увидим, когда прекратится это распространение, мы сможем оценить это после остановки распространения коронавируса. А Литва выбрала такую модель потому, что вирус через детей очень легко распространяется, дети обычно болеют в легкой форме, но они запросто приносят этот вирус домой, кроме того, в большинстве детских садов работают люди из группы риска", – сказал Верига. По словам министра, Литва старается участвовать в разных исследованиях, во время которых ищут лекарства и вакцину от коронавируса. Он рассказал, что в Литве сейчас есть около 900 аппаратов ИВЛ. Сейчас используют всего

около 6%, этого количества, но закупки пока не остановлены.

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