Рекомендации: как помочь себе, если нет возможности попасть к стоматологу

В связи с введением в Литве карантина с 16 марта в медицинских учреждениях оказывается только неотложная стоматологическая помощь. Это означает, что для пациентов с умеренной зубной болью и со стоматологическими проблемами, не представляющими угрозы общему здоровью, терапевтические процедуры не проводятся. Какие меры можно предпринять в ожидании планового приема, мы объясним в этой статье.

Оцените, действительно ли вам нужна экстренная стоматологическая помощь

При возникновении болей, связанных с заболеваниями полости рта, обратите внимание на другие сопутствующие симптомы. Припухлость, повышенная температура, слабость или острая боль свидетельствуют о наличии воспалительного или инфекционного процесса и являются поводом для обращения в медицинское учреждение за неотложной помощью. Если острой боли нет, неприятные ощущения помогут уменьшить противовоспалительные обезболивающие препараты. По вопросу подбора лекарства, следует проконсультироваться со своим семейным врачом. Если же боль усиливается, ухудшается самочувствие, возникают и другие симптомы, о которых говорилось выше, то необходимо обратиться в медицинское учреждение за неотложной помощью. В остальных случаях придется подождать до разрешения на возобновление оказания плановых медицинских услуг.

Как уменьшить боль

Независимо от причины, вызвавшей данное состояние, сопровождающееся болью, назначаются обезболивающие препараты. Большинство из них можно приобрести без рецепта. Если же лекарства дают лишь незначительный кратковременный эффект или же совсем не облегчают состояния, стоит обратиться за помощью в стоматологический кабинет. Беременным, детям, людям пожилого возраста, лицам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также лицам, испытавшими на себе побочные действия лекарств, по поводу выбора болеутоляющего лекарственного средства рекомендуется обратиться к своему лечащему врачу.

Избегайте прогревания воспаленной области

Распространению инфекционно-воспалительного процесса в ротовой полости способствуют прогревающие компрессы, таким образом, вместо одного больного зуба можно получить осложнение на весь зубной ряд.

Рекомендуем не прогревать больного места, не придерживать его рукой. Если больной зуб не реагирует на температурные раздражители, снять болезненные ощущения на некоторое время поможет лед , завернутый в ткань, или холодный компресс.

Обязательна хорошая гигиена полости рта

Даже если из-за боли вам не хочется чистить зубы, делать это все-таки необходимо. В большинстве случаев, вовремя не вычищенный мягкий зубной налет может стать причиной ухудшения или обострения состояния. Зубы обязательно чистить два раза в день, несмотря на болезненные ощущения, также рекомендуется пользоваться зубной нитью или щеткой для межзубных промежутков. Чтобы зубы было легче чистить, выбирайте мягкую зубную щетку, в процессе чистки не надавливайте, движения щетинок не должны быть грубыми. Все предметы, не предназначенные для индивидуальной гигиены рта (проволока, иглы, деревянные зубочистки), использоваться не должны. Если все же чистить зубы щеткой слишком больно, краткое время это можно делать марлевым валиком, смоченным жидкостью для полоскания полости рта. При болезненности слизистой оболочки полости рта перед процедурой можно нанести успокаивающие обезболивающие гели. В аптеке они продаются без рецепта. Десневая боль и воспаление пройдут быстрее, если чистить зубы тщательнее и продолжительнее, слегка массируя десны. Это укрепит кровеносные сосуды и уменьшит кровоточивость десен.

Полощите ротовую полость

При стоматологических проблемах никогда не ошибетесь, если будете полоскать рот. Полоскание водой после каждого приема пищи поможет избавиться от остатков пищи, раздражающих поврежденные ткани зуба. Два раза в день полощите рот раствором хлоргексидина, обладающим антибактериальным действием. Приобретая в аптеке бальзам-ополаскиватель для рта, обратите внимание, что некоторые из них необходимо разводить водой. Поэтому внимательно прочитайте инструкцию по применению лекарственного препарата и не полощите рот раствором большей концентрации, чем указано. В противном случае возможен ожег мягких тканей ротовой полости. Полоскание солевым раствором уменьшает воспаление слизистой оболочки глотки, отек, припухлость мягких тканей ротовой полости.

Ни в коем случае не следует предпринимать следующие действия.

Полоскание приготовленными в домашних условиях теплым солевым раствором или чайным отваром может уменьшить болезненные ощущения. Однако категорически не рекомендуется использовать для снятия зубной боли не предназначенные для этого продукты (например, чеснок), размельченные медикаменты. Также ничего нельзя вкладывать в межзубные промежутки, в кариозную полость зуба или наносить на слизистую оболочку полости рта. Приложенные к беспокоящему зубу, они могут вызвать сильнейшие ожоги слизистой оболочки, но так и не принести облегчения. Так же не рекомендуется использовать несколько различных нестероидных противовоспалительных препаратов одновременно. Их действие суммируется, и возникает риск повреждения печени.

Клиника Жальгирис Вильнюсской университетской больницы.