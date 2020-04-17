Президент: возможно придется менять законы, чтобы помощь дошла до бизнеса

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если бизнес современно не получает помощь, то, возможно, придется менять некоторые законы, чтобы средства поступали предприятиям как можно быстрее.

"Если иногда этот вопрос не получается решать процедурно, я думаю, что есть предпосылки для определенных законодательных инициатив, конкретно по закону о долге, чтобы можно было найти способ пробить эту пробку", – заявил Г. Науседа журналистам в пятницу.

По его словам, деньги через окно ликвидности, за которое отвечает агентство Invega, не доходят быстро до бизнеса.

"К сожалению, процедуры громоздкие, сроки неудовлетворительны, время идет, предприятия не получают денег, которые необходимы сегодня, не завтра, не послезавтра", – сказал президент.

В данный момент уже действует основная часть средств Invega, призванных помочь бизнесу, пострадавшему от вспышки Covid-19. Invega располагает портфелем средств 1,306 млрд евро.

Вице-министр экономики и инноваций Екатерина Рояка в четверг сообщила, что Invega близка к заключению первого соглашения с первым банком о сотрудничестве в оказании помощи бизнесу.

По ее словам, бизнес должен получить первые льготные кредиты на следующей неделе, однако процесс предоставления гарантий может затянуться. Об этом предупредила Ассоциация банков Литвы (АБЛ).