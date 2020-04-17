Заместитель канцлера правительства Литвы: самый большой вопрос - открытие детских садов

Первый заместитель канцлера правительства Литвы Лукас Савицкас в передаче "День на Delfi" рассказал о смягчении карантина. По словам собеседника, пока нет специфических требований для конкретного бизнеса, однако действуют общие правила безопасности клиентов и работников.

На вопрос, когда к обычной работе могут вернуться работники офисов, Савицкас ответил, что им никто не запрещал ходить на работу, просто была рекомендация – работать дистанционно.

"В первую очередь надо говорить о том, что было ограничено, а что нет. Напрямую работать в офисах не запрещали, но заметили, что все, у кого есть возможность работать удаленно, должны ею воспользоваться. Я рад, мы видели, что такую возможность предоставили частные компании, они работают удаленно", – сказал Савицкас.

Однако, главное, по его словам, чтобы все понимали, что они в ответе не только за свое здоровье, но и за здоровье других людей.

"Мы на самом деле хотели послать ясную весть - карантин не отозван, только начат первый этап медленного смягчения карантина, это не означает, что мы все должны бежать в магазины. Это не означает, что все, кто может, сегодня должны открывать магазины и начинать работу. Правительство с Минздравом устанавливает четкие требования безопасности и гигиены, которые должны обеспечить как работникам, так и посетителям. Только при соблюдении всех правил предприниматели могут возобновить свою деятельность", – сказал собеседник.

На вопрос, какие требования действуют в отношении магазинов, торгующим товарами, которые трогают руками, берут примерять (косметика, обувь, одежда), Савицкас сказал, что есть рекомендации по проверке каждого входящего человека. Иными словам, каждого проверят, нет ли у него температуры.

"Мы приняли несколько рекомендаций. Первая – внимательно следить за эффектом и тенденциями, что будет после возобновления деятельности, а если надо – оперативно реагировать. Пока нет отдельных требований для упомянутых вами видов магазинов, но мы сказали бизнес-ассоциациям , что будут общие требования и, если надо, специфические, в зависимости от характера бизнеса, их пока не установили. Но могу успокоить, одно из требований, – проверять работников и клиентов на наличие симптомов, мерить температуру. Это делать рекомендуется, надеемся, его будут применять на практике", – сказал политик.

Что касается рыночной торговли, он подчеркнул лишь одно требование - безопасное расстояние.

"Дополнительное требование, связанное с рынком и торговлей в других общественных местах, – расстояние два метра, другие требования – общие", – сказал он. Одна из самых сложных задач – обеспечение соблюдения этих правил, тут приходится вмешиваться и полиции.

"Мы должны апеллировать к предпринимателям и жителям, чтобы они осознали всю серьезность ситуации, мы все в ответе за свое здоровье, а решения надо принимать взвешенные. Рекомендации остаются рекомендациями, но есть и обязательные требования, которые соблюдают, если это требуется, вмешивается полиция или специалисты сферы здравоохранения", – сказал собеседник.

Люди, которые попытаются хитрить и не будут заботиться о безопасности клиентов, работников, могут помешать дальнейшему процессу смягчения карантина.

"Наверное, надо оценивать сегодняшнюю ситуацию. Сейчас мы видим сплочение как всех граждан, так и бизнеса. Представители бизнеса и власти сотрудничают, я рад, что нет серьезных тенденций злоупотребления. Конечно, если такое будет, будем реагировать оперативно. Было бы жаль, если из-за нескольких нечестных пришлось бы отзывать смягчение условий. Мы будем внимательно следить за результатом, если увидим формирование очагов, если изменится эпидемиологическая ситуация или появятся случаи злоупотребления, должны будем пересмотреть дальнейшие этапы", – сказал Савицкас.

На вопрос о школах и детских садах Савицкас сказал, что они будут открыты только на последнем этапе, который связан с окончанием режима карантина.

"Это самый большой вопрос. Большая часть работающих не может работать, поскольку находится дома с детьми, дети учатся дистанционно. Это существенный вопрос, но и в других странах наблюдается такая тенденция, на последнем этапе рассматривают возможность возвращения детей в школы и детские сады, а работникам – на работу. Сейчас предполагают, что дошкольные учреждения, школы откроются только на третьем этапе, который связан с окончанием карантина", – сказал он.

Савицкас надеется, что в будущем у нас будет возможность смягчать карантин, но если эпидемиологическая ситуация начнет ухудшаться, этого не будет.

"Все будет зависеть от множества аспектов, но самое главное – здоровье жителей, и тенденции распространения вируса. Мы каждый день просматриваем разные показатели, но основной – тенденции распространения в течение 10 дней", – сказал Савицкас.