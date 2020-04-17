В доме опеки Senevita зарегистрирован еще один случай коронавируса

В доме опеки Senevita зарегистрирован еще один случай коронавируса – заразился работник, симптомов заболевания у него не было, информировал 17 апреля глава дома опеки Пятрас Юргилас.

"Проверили всех работников, пока есть лишь часть результатов, другая часть будет либо сегодня вечером, либо завтра утром. Есть еще один случай заражения", – сказал директор Senevitа.

По его словам, заболел представитель администрации.

"Симптомов у него не было, сейчас он находится в самоизоляции. С пациентами он не контактировал", – сказал Юргилас.

Ранее котонавирус уже был диагностирован у одного работника дома опеки. Этот заболевший является родственником работницы швейного предприятия Vilnika.

Напомним, что Неменчине (Вильнюсский район) 16 апреля была закрыта на неделю, чтобы исключить возможность распространения болезни.