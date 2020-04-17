Наркевич обсудит с министрами стран Балтии реализацию Rail Baltica

Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич в пятницу обсудит с министрами стран Балтии реализацию проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica.

"Министры обсудят возможности укрепления сотрудничества и обеспечения быстрой реализации проекта Rail Baltica", - сказала BNS пресс-атташе министра Алдона Гринене.

В дистанционной встрече примут участие министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас и министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.