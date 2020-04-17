Погода: на следующей неделе будет солнечно, но тепла придется подождать

Сегодня погоду в Литве обусловит юго-западная, холодная часть циклона. Днем будет облачно с прояснениями, больше солнца ожидается на взморье и в южной Жемайтии. На северо-востоке страны время от времени будут идти дожди, местами снег. Будет дуть сильный северо-западный ветер, его порывы будут достигать 15–18 м/с. Температура воздуха составит 7–10 градусов тепла, на юге - 11–12 градусов.

В Вильнюсе в пятницу будет ветрено, пройдет небольшой дождь. После обеда будет 9 градусов тепла.

В ночь на субботу без осадков, ветер успокоится. Утром на юго-востоке будет 0–3 градуса мороза, в других районах чуть выше нуля, на взморье 2–4 градуса тепла. В субботу днем будет облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные осадки днем возможны на большей части территории страны. Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер, на севере и на востоке порывы ветра составят 15 м/с. Днем будет 7–9 градусов тепла, только на юго-западе, где будет больше солнца, будет 10 или 11 градусов.

В воскресенье ночью вероятность осадков будет невелика. Днем, особенно после обеда, облака охватят всю страну, а на востоке и в центральной части страны снова ожидается снег или холодный дождь. Будет дуть сильный северо-западный, северный ветер. Температура ночью будет 0–4 градуса мороза, только у моря будет чуть выше нуля. Днем будет холодно, до 10 градусов.

В начале следующей недели погоду обусловит антициклон, но Литва попадет в холодную его зону. Будет без осадков, ясно, но ожидается холодный северный ветер, поэтому тепла придется подождать.