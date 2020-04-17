В ночь на субботу не будет работать э-банкинг и мобильное приложение банка SEB

В ночь на субботу, с 4 до 8 ч., в связи с плановыми профилактическими работами не будет работать э-банкинг и мобильное приложение банка SEB.

Банк сообщает, что в этот период не будут производить мгновенные переводы при покупке товаров в некоторых электронных магазинах.

Между тем платежными картами и банкоматами можно будет пользоваться без проблем.