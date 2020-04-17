Литовские стоматологи предупреждают: цены на услуги вырастут

Председатель совета Литовской палаты стоматологов Альвидас Шейкус сказал, что условия работы и предоставление услуг после эпидемии коронавируса изменятся и, вероятно, это не будет кратковременным явлением. Это скажется на цене на услуги, пишет портал lrt.lt.

По его словам, цены на сами услуги увеличиться не должны, поскольку после карантина увеличится конкуренция между врачами, поэтому услуги подорожать не должны. Однако использование дополнительных средств защиты войдет в окончательную стоимость.

"Средства защиты достаточно дорогие. И мы знаем, почему их сейчас нет – поставщики раздули цены: на маски, респираторы, халаты, бахилы... Респираторы и другие средства защиты будут менять после каждого клиента. Мы пытались считать, сколько это будет стоить каждому пациенту. Получается около 50 евро только на средства защиты", – сказал Шейкус.

Дополнительно надо платить и за утилизацию этих средств защиты.

По оценке Шейкуса, когда врачам разрешат работать после карантина, их надо будет регулярно проверять именно из-за того, что они могут стать легкой жертвой коронавируса и его распространителями.

Шейкус также сказал, что на эти товары мог бы действовать льготный НДС или вообще 0%, это несколько снизило бы финансовое бремя.

По данным правительства Литвы, услуги стоматологов станут доступны только после окончания карантина.