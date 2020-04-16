В Литве коронавирус унес жизни 32 человек

Минздрав сообщает, что в Литве подтвержден 32-й случай смерти от коронавируса (COVID-19). Сообщается, что пациент скончался 16 апреля в Каунасской клинической больнице, входил в группу риска.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига выражает соболезнования близким покойного.

До этого сообщалось о смерти пациента в Клайпедской университетской больнице.

В Литве с 16 марта действует карантин.

Жителям рекомендуют избегать мест скопления людей, по возможности работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, уделять особое внимание гигиене рук и различных поверхностей. Если вы ощутили признаки болезни, надо звонить по номеру 1808, самим ехать в больницу нельзя. Карантин в Литве действует до 24 ч. 27 апреля.