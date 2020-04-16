Первый вице-спикер сейма: работа парламента возвращается в обычное русло

Первый вице-спикер сейма Литвы Рима Башкене говорит, что после перерыва на карантин работа парламента вернётся в обычное русло - заседания планируются и на следующей неделе, и еще через неделю.

"График утверждён, в нём намечено, что заседания состоятся 21 и 23, 28 и 30 апреля и так далее", - сказала Р. Башкене BNS.

Глава партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис в среду обратился к председателю сейма Викторасу Пранцкетису и членам правления сейма с призывом восстановить регулярную работу парламента.

По его мнению, по прошествии месяца после введения карантина в Литве "наблюдаются нехорошие тенденции - сейм парламентской и демократической страны переживает пассивную изоляцию".

Р. Башкене говорит, что, призывая вернуться к обычному рабочему ритму, лидер оппозиции "явно политиканствует, потому что знает, как мы планируем свою работу".

"Но то, что (оппозиция - ред.) хочет работать сообща и сплочённо, очень радует, чем больше согласия и слаженной совместной работы, тем легче и лучше будет для наших людей на этом этапе экстремальной ситуации", - сказала Р. Башкене.

В середине марта, с целью обуздать распространение коронавируса, в Литве был введён карантин, который сейчас продлён до 27 апреля. Во время карантина сейм прекратил заседания по обычному графику и собирался лишь несколько раз, чтобы принять связанные с карантином правовые акты.