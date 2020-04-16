Google финансово поддержит неправительственные организации Литвы

Компания технологий Google собирается выделить на рекламу неправительственных организаций (НПО) Литвы через Ad Grants по 10 тыс. долларов.

"Эта помощь предназначена для устранения последствий вызванного Covid-19 кризиса, ею можно будет воспользоваться в течение шести ближайших месяцев", - сказал на пресс-конференции в четверг менеджер Google по публичной политике для стран Балтии Паулюс Вертелка.

"Поддержка рекламы в размере до 10 тыс. долларов будет предоставлена каждой из подтверждённых НПО", - добавил он.

Google также предоставить им бесплатную возможность пользоваться набором инструментов G Suite - в нём будет электронная почта, хранилище данных, видеозвонки и др., необходимые для удалённой деятельности.

Бесплатно пользоваться инструментами и получить финансовую поддержку для рекламы смогут только те организации, которые подтвердит партнёр Google - TechSoup.