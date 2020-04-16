Lietuvos gelezinkeliai готовится к конкурсам Rail Baltica стоимостью 480 млн евро

В Литве планируется объявить конкурсы на строительство железной дороги европейской колеи Rail Baltica от Каунаса до Паневежиса, и компания Литовских железных дорог Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura будет консультироваться с участниками рынка.

Ожидается, что консультации помогут лучше подготовиться к конкурсам и выработать максимально чёткие и точные условия конкурсов, чтобы работы были выполнены в срок и в соответствии с определённым бюджетом, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).

По словам главы Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura Каролиса Санковскиса, после консультаций будут объявлены конкурсы подряда стоимостью почти 480 млн евро. Литва уже заручилась для себя финансированием почти половины их.

"Эти работы, как и весь проект Rail Baltica, общая стоимость которого достигает 2,8 млрд евро, в условиях Covid-19 могут стать огромным спасательным кругом для литовского бизнеса, поэтому я призываю предприятия не оставаться только пассивными наблюдателями, а активно содействовать проведению проекта в жизнь", - сказал он для пресс-релиза.

Почти за 480 млн евро на участке от Каунаса до Паневежиса будет оборудовано 96 км нового железнодорожного полотна, построены инженерные сооружения и соединительные автодороги, оборудовано 58 км верхней конструкции железной дороги, построен мост через реку Нерис.