Дезинформационные атаки против Литвы участились, стали более изощренными

Количество гибридных дезинформационных и кибернетических атак в Литве увеличивается, выпады становятся и более дерзкими, и более прогрессивными – для борьбы с ними выделяются большие ресурсы и силы, говорится в годовом отчете о состоянии национальной кибербезопасности.

По данным литовской армии, в прошлом году уровень интенсивности дезинформации в Литве по своему объему и содержанию был таким же, как в предыдущие годы, однако увеличилось количество гибридных инцидентов. Они состоят из кибернетической и информационных частей, их целью являются взломы, распространение вредительских программ и ложной информации.

В прошлом году было установлено 2,8 тыс. случаев распространения недружественной по отношению к Литве информации, четверть из них – в сфере защиты конституционных оснований.

"Следует подчеркнуть, что количество случаев такой деятельности в прошлом году выросло на 15%. Государственность, независимость Литвы, ее демократические институты в последние несколько лет становились одной из важнейших мишеней недружественных СМИ", – говорится в отчете.

Эти атаки, по словам экспертов, отличались более прогрессивными техническими решениями и оформлением содержания, более сложным операционным действием. А для выполнения выпадов выделялись большие, чем обычно информационные, технологические и физические мощности.

"Основным субъектов дезинформации оставались контролируемые Кремлем средства массовой информации, публиковавшие и распространявшие информацию, не отвечающую положениям закона об информировании общественности Литовской Республики", – утверждают авторы документа.

По их словам, формировался образ Литвы как враждебного и ненадежного государства. Не брезговали и содержанием, которое поощряет к войне и национальной ненависти.

Использовались и элементы обмана и конструирования непрозрачного содержания: фальсифицировали факты, намерено искажали высказывания, комментарии публичных лиц или пресс-релизы, с помощью видеоредактирования фабриковали видеоматериалы, прикрываясь другими ведомствами или лицами.

"Одна из наиболее ярких информационных кибератак была осуществлена против журналиста delfi.lt, когда прикрываясь его именем, были разосланы запросы ведомствам Литвы и зарубежных государств, а также порталам новостей с сообщением о мнимых нарушениях общественного порядка союзниками НАТО в Литве", – утверждают эксперты.

Другая информационная атака была предпринята против Еврейской общины Каунаса: якобы от председателя общины рассылались ложные сообщения о мнимом антисемитском преступлении, совершенном военными дислоцированного в Каунасе Батальона передового базирования НАТО.

Также упоминаются и осуществленные в прошлом году атаки против руководства Минобороны Литвы, когда распространялись ложные сообщения о крупной взятке министра со стороны американских должностных лиц.

Во время этой атаки хакеры разместили на нескольких сайтах дискредитирующее министра содержание, также были созданы ссылки на специально смакетированную для этого случая страницу, имитировавшую сайт Службы спецрасследований Литвы, на которой было размещено сообщение, подтверждавшее ложную информацию.