Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1128, Латвия – 675, Эстония – 1434

BNS ru.DELFI.lt

В странах Балтии к полудню четверга подтверждено в общей сложности 3237 случаев нового коронавируса, 30 смертей зафиксировано в Литве, 36 - в Эстонии, 5 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.

Литва: подтверждёно 1128 случаев, проверено 48 537 проб, скончались 30 человек. Латвия: подтверждено 675 случаев, проверено 31 302 пробы, скончались 5 человек. Эстония: подтверждено 1434 случая, проверено 36024 пробы, скончались 36 человек.

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