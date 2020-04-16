Литва: подтверждёно 1128 случаев, проверено 48 537 проб, скончались 30 человек.
Латвия: подтверждено 675 случаев, проверено 31 302 пробы, скончались 5 человек.
Эстония: подтверждено 1434 случая, проверено 36024 пробы, скончались 36 человек.
В странах Балтии к полудню четверга подтверждено в общей сложности 3237 случаев нового коронавируса, 30 смертей зафиксировано в Литве, 36 - в Эстонии, 5 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждёно 1128 случаев, проверено 48 537 проб, скончались 30 человек.
Латвия: подтверждено 675 случаев, проверено 31 302 пробы, скончались 5 человек.
Эстония: подтверждено 1434 случая, проверено 36024 пробы, скончались 36 человек.