Литва: подтверждёно 1128 случаев, проверено 48 537 проб, скончались 30 человек.

Латвия: подтверждено 675 случаев, проверено 31 302 пробы, скончались 5 человек.

Эстония: подтверждено 1434 случая, проверено 36024 пробы, скончались 36 человек.