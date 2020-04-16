Выехать из городка могут лишь те, кто должен отправиться к врачу или на работу. В самом городе движение транспорта не запрещено. Эти правила будут действовать в течение недели.
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене 16 апреля сказала, что проверяют и въезжающие и выезжающие автомобили.
"Вместе с представителями администрации муниципалитета полиция закрыла город, проверяют въезжающие и выезжающие автомобили", – сказала министр. Она прибавила, что доставка товаров в городок не ограничена,жители могут ездить на работу в другие города.
"За ситуацией будут наблюдать, проводят оценку, хочется пожелать, чтобы через неделю ситуация стабилизировалась и улучшилась", – сказала министр.
Тамашунене сказала, что в планах – проверка большей части жителей Неменчине.
"Будет установлен порядок, но да, сегодня рассматривали возможность максимально проверить всех жителей города. Мы начали с работников Vilnikа, работников социальных учреждений, жителей дома опеки, потом – проверят и жителей", – сказала она.
Министр напомнила жителям и о больших штрафах за нарушение карантина.
"Наши сотрудники приложат максимум усилий, чтобы защитить жителей, поэтому важно беречь друг друга, быть ответственными и перед другими горожанами, использовать средства защиты", – заметила министр.
"Решение было принято быстро, поскольку зафиксирован очаг", – продолжила Тамашунене.
Директор администрации Вильнюсского района Люцина Котловска сказала СМИ, что самая большая проблема - простая. такое решение было неожиданным для жителей.
"Это стало неожиданностью. Это такое неудобство, скажем так, внезапное. Но я думаю, жители отнесутся с пониманием и смогут приспособиться к такой изоляции", – сказала она.
По ее словам, вчера было начато тестирование работников дома опеки Senevitа, а сегодня начнут проверять работников Vilnikа.
Она заметила, что общение проходит гармонично. "Работа идет, она не остановилась", – сказала Котловска.
Староста Неменчине Артур Комаровский сказал, что у жителей такое быстрое введение ограничений вызвало шок.
"Люду, конечно, в шоке, что вирус так быстро здесь появился, что распространяется, я надеюсь, они понимают, что если врачи говорят, что это необходимая мера, надо выполнять требования", – сказал староста.
"Чувствуется страх, они не знают, кому надо изолироваться, кому нет. Чтобы было не так страшно, дезинфицировали все улицы, подъезды", – сказал он.
В Неменчине на данный момент зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом. В городке живут 5000 человек.