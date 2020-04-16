Роутеры из Китая и РФ в домах жителей Литвы могут использоваться для шпионажа

Широко используемое населением в Литве и во всем мире китайское, либо якобы произведенное в Азии, однако на самом деле российское оборудование, может использоваться для шпионажа за жителями или бизнесом, заявил вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза.

В четверг, представляя отчет о состоянии национальной кибернетической безопасности в 2019 году, он обратил внимание на то, что специалисты Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ) физически исследовали один из наиболее популярных в домашнем использовании маршрутизаторов для беспроводной сети интернета и установили, что он отправляет данные на серверы в России.

"Они были распространены и все еще широко распространяются, поскольку это роутеры бюджетного класса, достаточно производительные, то есть быстрые и недорогие. А поскольку они еще и были упакованы в очень привлекательную с точки маркетинга упаковку, на которой говорилось, что пользователя внутри ждут бонусы, то их распространение было таким, что даже некоторые операторы интернет-связи использовали их и устанавливали у своих клиентов", – сказал Э. Керза.

По его словам, бизнес "поступил очень ответственно" и изъял эти продукты из торговли, однако население продолжает их использовать.

Директор НЦКБ Ритис Райнис сказал, что исследование, которое длилось несколько месяцев, показало, что в маршрутизаторах заранее были выполнены установки технических параметров поиска (DNS) с направлением услуги на находящиеся в России серверы. Это исследование, по его словам, заинтересовало в ведомства ЕС.

"Это ненормально и странно, никакой добавочной стоимости гражданам это не дает, потоки идут на станции, находящиеся в Российской Федерации, поэтому растет опоздание, возникают неудобства, хотя наши поставщики интернета обладают так называемыми серверами DNS cashe, которые все время предоставляют потребителям", – сказал Р. Райнис.

Э. Керза акцентировал, что ЕС реагировал на ситуацию, когда оборудование, произведенное в Тайване, Китае или России не отвечало требованиям безопасности, было указано подготовить схемы сертификации, то есть для любого прибора, подключаемого к интернету, должно выдавать сертификат какое-либо государство ЕС, чтобы он использовался для продажи в сообществе.

По словам Э. Керзы, около 90% используемых в Литве беспроводных роутеров произведены в Китае или в Тайване.

"А как мы установили, хотя они и должны были быть произведены в Тайване, на самом деле они произведены в России", – утверждает вице-министр.