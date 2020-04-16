Премьер Литвы: с июля на 10-15% подешевеют газ и электричество

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает, что с июля приблизительно на 10-15% снизятся цены на газ и электроэнергию для населения.

"Цена на электроэнергию с 1 июля должна снизиться не менее чем на 10% (я говорю о стандартном тарифе на электроэнергию для населения), а на природный газ – не менее чем на 15% для всех жителей. Эти данные не являются окончательными, они могут корректироваться. Но не в худшую, а в лучшую сторону, иначе говоря, в пользу потребителей", – написал глава правительства в социальной сети фейсбук.

По его словам, это одна из правительственных мер по сокращению негативных последствий коронавируса для людей и одновременное использование ценовых тенденций на электроэнергию и газ на рынках, особенно это касается сжиженного природного газа.

"Министерству энергетики поручено оценить, насколько максимально можно сократить цены на электроэнергию и газ с начала июля. Сейчас проводятся более детальные расчеты", – утверждает Сквернялис.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас еще в конце марта сообщал BNS, что если продолжится тенденция низких цен на электроэнергию, то они могут вскоре коснуться и тарифа.

Тогда член Государственного совета по регулированию энергетики Ренатас Поцюс сказал, что нынешние низкие цены могут сохраниться на рынке до конца года. Он добавил, что цены на электроэнергию для бытовых потребителей могут быть снижены примерно на 10%"

Он не исключил, что с июля для потребителей может подешеветь и газ, который в январе этого года уже немного подешевел, так как цены на него на рынке тоже снижались.

Электроэнергия для бытовых потребителей с января этого года подорожала в среднем на 14,7%, а в начале 2019 года - примерно на 15%.

Между тем газ с января подешевел в среднем на 17,9%, а с января 2019 года он подорожал на 12-18%.