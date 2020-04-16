В Шилальском районе обнаружили тело малолетней девочки

15 апреля в Шилальском районе обнаружили тело малолетней девочки (2008 г.р).

По данным полиции Таурагского округа, девочка скончалась около 18 ч. в деревне Дебляй.

Представитель полиции Грета Кесминайте сказала, что о смерти ребенка сообщили врачи скорой помощи, которые приехали в дом.

Причина смерти выясняется.