В Литве открылись магазины Ermitažas, Senukai и Depo

После того как 15 апреля правительство Литвы приняло решении о смягчении условий карантина и разрешила открыть магазины с входом с улицы, с четверга открылись магазины, предлагающие покупателям строительные материалы. В скором времени откроется и магазин Ikea.

Ermitažas сообщил, что в четверг открыты магазины в Клайпеде, Шяуляй, Укмерге и Йонаве, где подготовлены все необходимые меры безопасности, В Мажейкяй и Утене магазины откроются после обеда, там еще устанавливают защитные щиты.

В Вильнюсе и Каунасе магазины Ermitažas откроются до субботы.

Сеть Senukai сообщила, что с четверга открывает свои магазины в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и других городах Литвы, где магазины отвечают требованиям безопасности.

По словам представителя Senukai Элоны Уцкуте, чтобы обеспечить безопасность работников и покупателей, во время карантина можно по-прежнему заказывать товары по телефону, эл. почте и интернету.

"Покупателям старшего возраста мы рекомендуем оставаться дома и покупать товары по телефону, эл. почте или интернету, выбирая доставку на дом или возможность забрать товары в ближайшем почтомате", – сказала Уцкуте.

На сайте Depo сообщается, что магазины сети открываются с 16 апреля.

Сеть указала, что соблюдает требования повышенной безопасности – в магазины пускают только покупателей в масках и с корзинами, покупатели должны соблюдать дистанцию в 2 м.

Шведский магазин Ikea в Литве планирует открыться в субботу, информировала его представитель Рената Данте.

15 апреля на заседании правительства Литвы было принято решение о смягчении ограничений для части бизнеса.

Открыться смогут небольшие магазины, вход в которые находится с улицы (в ближайшие дни магазины, находящиеся в крупных торговых центрах, также смогут начать работать), а также поставщики бытовых и ремонтных услуг, если в помещение к ним вход ведет с улицы, и есть возможность регулировать поток клиентов.

В проекте правительства сказано также и о сфере услуг - работать могут те поставщики услуг, которые могут предоставить услугу в течение не более 20 минут при прямом контакте в стационарных условиях.

Кроме того, есть требования: вход в помещение с улицы, ограничение потока клиентов до 1 за раз или исходя из расчета 10 кв. м помещения на одного человека.

В таких местах должны быть обеспечены все необходимые условия безопасности и гигиены.