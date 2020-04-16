Полиция никак не может заставить жителей надеть маски: каунасец получил два штрафа подряд

С 3 апреля в Литве полиция получила возможность назначать штраф за нарушение карантина и порядка самоизоляции. Портал kaunodiena.lt сообщает, что в пасхальные выходные каунасская полиция дважды наказала одного мужчину, который намеренно не надевал маску.

Штрафы он получил за два дня - мужчина не надевал маску в общественных местах.

Портал сообщает, что первый штраф мужчина получил за то, что ходил без маски и вел себя вызывающим образом, когда ему напомнили о необходимости надеть маску. На следующий день мужчину наказали еще раз, когда он приехал к пункту проверки, на въезде в город.

"На нем снова не было маски и вел он себя нагло", – пишут журналисты.

Delfi напоминает, что в Литве с 10 апреля ввели обязательное ношение масок в общественных местах. Власти подчеркнули, что люди необязательно должны надевать именно медицинские маски или респираторы, это может быть маска из ткани, платок или шарф.

По действующим законам за нарушение правил карантина физическим лицам грозит штраф в размере 500-1000 евро, юридическим - 1500-6000 евро. В первый раз назначают штраф в размере половины минимального.

В пасхальные выходные полиция составила 231 протокол в связи с нарушением правил карантина.