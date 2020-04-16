В Литве прогнозируют сильный ветер и дождь

В четверг в Литве погоду обусловит очень активный циклон из Скандинавии. Над страной пройдет контрастный атмосферный фронт. Ожидаются небольшие прояснения. Больше всего их будет на западе. Во многих районах ожидаются кратковременные небольшие осадки.

С утра будет дуть сильный западный, северо-западный ветер, днем он станет еще сильнее: во многих районах порывы ветра составят 15–20 м/с, утром на взморье, днем на севере и северо-востоке ветер усилится до 23 м/с. Воздух прогреется до 8–13 градусов тепла.

В пятницу Литва останется в юго-западной части этого циклона. Ночью осадки ожидаются лишь местами. Ветер немного успокоится, только на северо-востоке его порывы составят 15 м/с. Ночью температура опустится до 0, поэтому местами возможен гололед. Теплее ночью будет на взморье – около 4 градусов.

В пятницу днем ожидаются небольшие осадки, в основном в виде дождя. Будет дуть северо-западный ветер, скорость ветра 9–14 м/с, местами порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. Днем будет холодно: 7–10 градусов и только на юге 11–12 градусов.

В субботу особых перемен не ожидается. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. По-прежнему будет дуть сильный западный, северо-западный ветер. Ночью будет около 0, а днем 10 градусов тепла.