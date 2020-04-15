Regitra: возобновляются экзамены для водителей, но есть несколько условий

С 17 апреля Regitra возобновляет регистрацию на экзамены для будущих мотоциклистов. С 20 апреля начнется регистрация на экзамен для водителей на категории C, CE. Когда экзамены смогут сдавать водители, которые хотят получить права другой категории, решат позже.

Будущиe мотоциклисты начнут сдавать экзамены с 22 апреля, а водители грузовых авто – с 23 апреля. Пока экзамены будут проводиться в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе и Алитусе.

Записаться на экзамен можно по интернету или по телефону +370 700 55151. Для того, чтобы обезопасить экзаменаторов и клиентов, просьба клиентов не приходить на экзамен, если они почувствовали недомогание. В любом случае можно будет переписаться на другое время, никаких ограничений тут не будет.

"Начать решено с мотоциклистов, поскольку при сдаче экзамена в этом случае контакт бывает минимальным. На втором месте - водители грузовиков - поскольку эти работники очень нужны для доставки товаров, в них нуждаются транспортные компании", - сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.