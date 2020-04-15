В Вильнюсе открывается автокинотеатр

В Вильнюсе открывается автокинотеатр. Об этом сообщил в социальной сети мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

"Радостная новость для вильнюсцев – кино возвращается в город! Только пока не в кинотеатрах, а в полной безопасности – в автомобилях.

Да, я понимаю, что это организованное мероприятие, и Минздрав, если захочет, может его отменить, но я призываю руководствоваться здравым умом – Вильнюс обеспечит безопасность мероприятия, никто не будет выходить из автомобилей, не будет открывать окна, в автомобилях будут по два человека, люди не будут контактировать между собой, поэтому такое мероприятие может состояться, как проходит оно в Германии, Нидерландах, Норвегии и др. Горожане соскучились по деятельности, сидение взаперти в четырех стенах может привести (и уже приводит) к различным проблемам, поэтому автокинотеатр - хорошая возможность развеяться", - писал Шимашюс.

По словам мэра, первое место – Žmonės Cinema Drive-in на стоянке около выставочного центра Litexpo. Первый сеанс состоится в пятницу, 17 апреля.