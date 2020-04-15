Этапы смягчения карантина в Литве: когда откроются парикмахерские

Правительство Литвы 15 апреля представило план для смягчения карантина для бизнеса.

На первом этапе, со среды, откроются не продовольственные магазины, в которые можно входить с улицы (не в торговых центрах). А также разнообразные мастерские – по производству ключей, починке галантереи, обуви и т.д., велоремонт, прачечные, химчистки, автосервисы и т.д.

На втором этапе, который, возможно, с учетом эпидемиологической ситуации вступит в силу через две недели, начнут работать культурные учреждения (библиотеки, музеи), начнут предоставлять услуги в сфере здравоохранения, где контакт не превышает 20 минут (плановые процедуры, оздоровительные процедуры), салоны красоты (парикмахерские, косметологические кабинеты), заведения общепита (кафе, рестораны) – на улице, специализированные курсы, которые не могут проходить дистанционно (вождение), различный спорт на улице (гольф, большой теннис), торгово-развлекательные центры, рынки (при ограничении потока посетителей).

На третьем этапе, который вступит в силу, когда завершится карантин, с учетом эпидемиологической ситуации, откроются заведения общепита, стоматологические кабинеты, поликлиники, спортивные комплексы, парки развлечений, детские сады, школы, центры занятости для недееспособных детей и взрослых.

На последнем этапе разрешат проведение массовых мероприятий: спектаклей, кинопоказов, конференций, выставок, концертов. Срок, когда их разрешат, пока неизвестен.