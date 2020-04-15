Правительство Литвы определилось: часть бизнеса сможет возобновить свою деятельность

15 апреля на заседании правительства Литвы было принято решение о смягчении ограничений для части бизнеса. По данным правительства, сможет работать малый бизнес, если обеспечит требуемую безопасность.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что это первый этап смягчения карантина для бизнеса.

Открыться смогут небольшие магазины, вход в которые находится с улицы (в ближайшие дни магазины, находящиеся в крупных торговых центрах, также смогут начать работать), а также поставщики бытовых и ремонтных услуг, если в помещение к ним вход ведет с улицы, и есть возможность регулировать поток клиентов.

"Обращаю внимание всех, кто организует работу своего бизнеса или начнет предоставлять услуги. Очень важно обеспечить соблюдение мер безопасности. В противном случае мы будем вынуждены отменить действие смягчения карантина, если увидим, что ситуация ухудшается, если покупатели и продавцы не соблюдают установленные требования", – сказал Сквернялис.

В среду был объявлен список, на кого не распространяется ограничение:

магазины, включая те, которые находятся в ТЦ, торгующие продуктами питания, ветеринарные кабинеты, магазины зоотоваров, аптеки, оптики, магазины ортопедических товаров;

продовольственные рынки и другие публичные торговые места;

торговля рассадой, саженцами, семенами, удобрениями на улице, не на рынках, в специализированных местах;

интернет-торговля при доставке товаров физическим или юридическим лицам на дом/ в офис или при их выдаче в специальных пунктах;

Магазины, вход в которые ведет с улицы, в помещениях которых может быть ограничено количество покупателей: не меньше 10 кв. м на одного покупателя, обслуживать одновременно должны 1 покупателя.

В проекте правительства сказано также и о сфере услуг - работать могут те поставщики услуг, которые могут предоставить услугу в течение не более 20 минут при прямом контакте в стационарных условиях.

Кроме того, есть требования: вход в помещение с улицы, ограничение потока клиентов до 1 за раз или исходя из расчета 10 кв. м помещения на одного человека.

В таких местах должны быть обеспечены все необходимые условия безопасности и гигиены.

Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис сказал BNS, что салоны красоты, уличные кафе и спортклубы пока не смогут работать.

Магазины в ТЦ - скоро

В ближайшие дни магазины, находящиеся в крупных торговых центрах, также смогут начать работать с условием наличия входа с улицы, ограничения потока людей и соблюдения прочих мер безопасности, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Если будут отвечать требованиям, то можно будет предоставлять услуги в таких торговых заведениях", – заявил премьер в среду после заседания правительства.

"Существенным в отношении этих магазинов и услуг, находящихся в крупных торговых центрах, которые концентрируют достаточно большой спектр услуг, являет то, что от торговли до питания, ограничения призваны не создавать скопления людей", – добавил он.

Президент Ассоциации торговых компаний Рута Вайнене подтвердила, что правительство разрешило возобновить деятельность всех торговцев, у которых есть вход с улицы, независимо от их размера. По ее словам, это означает, что вновь смогут работать Senukai, Ermitazas, Depo (магазины строительных и бытовых товаров), отдельные магазины одежды, обуви, и прочие – как маленькие, так и крупные магазины.