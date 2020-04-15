Премьер-министр Литвы: из-за угрозы распространения коронавируса будет закрыт городок Неменчине

Из-за угрозы распространения коронавируса будет закрыт городок Неменчине в Вильнюсском районе, сообщил в среду премьер Саулюс Сквернялис.

По его словам, во вносимом в правительстве постановлении предлагается разрешить въезд только проживающим и работающим в этом городке, а во всех остальных случаях нужно будет иметь специальное разрешение Национального центра общественного здоровья.

"Выехать можно будет только тем, кто работает в других местах, и тем, кто должен это сделать по состоянию здоровья", - сообщил в фейсбуке премьер.

С. Сквернялис подчеркнул, что передвижение товаров и грузов ограничено не будет, однако полиция будет проводить строгий контроль мер карантинного режима в отношении жителей, а их несоблюдение будет наказуемо. Также, по его словам, будет осуществляться пристальный контроль за лицами, которые обязан соблюдать режим самоизоляции.

"Меня заверили и в том, что недостатка продуктов у жителей Неменчине точно не будет, магазинов достаточно, их работа прекращена не будет", - сказал глава правительства.

Эти меры принимаются после того, как на швейном предприятии Vilnika в Неменчине установлено около 20 случаев коронавируса. Один случай установлен и находящемся поблизости доме престарелых Senevita – дом престарелых в среду сообщил, что начинает проверять персонал и около 200 подопечных, в общей сложности это более 350 человек.

С. Сквернялис утверждает, что необходимо проверить и всех работников Vilnika, однако, по его словам, ситуация осложнена тем, что компания приняла "своевременное и очень правильное решение" остановить деятельность.

"Однако это будет сделано. Я только напоминаю руководству предприятия, в этой ситуации им рекомендуется объявить простой и получить государственные субсидии в установленном размере для работников. Что касается действующего в Неменчине дома престарелых Senevita – будут проверены все, кто там работает. В случае необходимости - и все подопечные", - подчеркнул он.

По словам премьера, специалисты НЦОЗ также проведут эпидемиологическую диагностику и в этом, и в других домах престарелых, учреждениях по длительному уходу.

С. Сквернялис обещает и мобильный пункт проверки "или его аналог", чтобы проверять всех, кто каждый день ездит в Вильнюс, а позже - и других жителей Неменчине.

В Литве пока установлен 1091 случай коронавируса, умерли 29 человек, 138 человек выздоровели.