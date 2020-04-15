Литва: подтверждён 1091 случай, проверено 44677 проб, скончались 29 человек.

Латвия: подтверждено 666 случаев, проверено 29896 проб, скончались 5 человек.

Эстония: подтверждено 1400 случаев, проверено 33967 проб, скончались 35 человек.