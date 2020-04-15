Правительство намерено немного ослабить карантинные ограничения полётов

Поскольку правительство Литвы планирует сделать некоторые послабления в карантинных ограничениях для бизнеса, намечается разрешить и некоторые пассажирские полёты. Предлагается разрешить выезд гражданам зарубежных стран, а также разрешить выполнять частные полёты малой авиации.

Правительство должно принять решение на заседании в среду.

Как утверждает Минздрав, ограничения на полёты из Литвы напрямую не влияют на распространение коронавируса, поэтому предлагается их не ограничивать, кроме того, иностранцы и сейчас могут выезжать из Литвы на автомобилях или паромах.

"Граждане других стран могли бы выезжать без ограничений. С учётом этого нецелесообразно рассматривать в каждом случае вопросы репатриационных полётов из Литвы", - говорится в документе.

Также предлагается разрешить без отдельных разрешений частные полёты в Литву, если на законном основании прилетит до пяти пассажиров. Такое же количество людей может приехать на легковом автомобиле из Латвии или на пароме из Киля (Германия).

В Литве воздушное пространство закрыто с 4 апреля, поэтому на пассажирские полёты нужно разрешение литовских ведомств и министра транспорта. Приехать в Литву также можно единственным паромом из Киля в Клайпеду.