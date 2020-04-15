Компания сообщила, что у неё подписано почти 200 договоров купли-продажи электроэнергии, а до конца этого года портфель договоров должен пополниться до 15 тысяч.

"Выходя на рынок электроснабжения населения с 1,6 млн потенциальных клиентов мы видим не только огромный потенциал для укрепления позиций в Литве, но и предоставляем жителям больше возможностей выбора", - сказал для пресс-релиза директор Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

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По его словам, бум частных потребителей ожидается во второй полугодии, когда электрораспределительная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) создаст одинаковые конкуренционные условия для альтернативных поставщиков.

Оборот Elektrum Lietuva в прошлом году составил 63 млн евро – на 8,7% меньше, чем в 2018 году (69 млн евро). В 2018 году у компании было 7430 корпоративных клиентов.

Компания Enefit эстонского энергохолдинга Eesti energia в начале апреля уже начала осуществлять энергоснабжение части населения Литвы. Предприятие Enefit Lietuva тогда сказало BNS, что заключило 200 договоров с домашними хозяйствами, а до конца года планирует осуществлять энергоснабжение 10 тыс. домохозяйств.

В январе парламент Литвы принял поправки к Закону об электроэнергетике - они предусматривают к 2023 году постепенно полностью либерализовать рынок электроснабжения и отказаться от регулирования розничных цен.