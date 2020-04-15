На коронавирус проверили советника премьер-министра, у которого нет никаких симптомов

На коронавирус проверили советника премьер-министра Саулюса Сквернялиса Гедрюса Сурплиса, у которого не было никаких симптомов, когда он звонил по номеру 1808, его на анализ не записали.

Сурплис возглавляет правительственную группу по информированию общества. Он сказал, что хотел провериться, поскольку болели члены его семьи.

"У меня не было симптомов, но я чувствую ответственность перед коллегами, поскольку члены моей семьи болели. Мы звонили по номеру 1808, к сожалению, никого из нас проверять не стали, вот я по возможности и спросил, может, могу провериться на работе, так и сделали", – сказал журналистам 14 апреля Сурплис.

"Я спросил коллег, может, есть такая возможность, ведь мы работаем каждый день и с теми, кто занимается исследованиями, и с ответственными лицами системы здравоохранения, вот я и поинтересовался такой возможностью", – сказал он.

Он сказал, что не помнит, когда он сдал анализы.

"Я сдал образец тогда, когда появилось достаточное количество реагентов, и когда не было большого количества проверяющихся", – сказал член команды премьера.

Сурплис не мог сказать, проверяли ли других членов команды премьер-министра, но принимавший участие в пресс-конференции советник Сквернялиса Йонас Кайрис сказал, что его не проверяли.

На прошлой неделе министр здравоохранения Аурелиюс Верига рекомендовал главам страны превентивно проверяться каждую неделю, перед этим были проверены члены правительства.