Погода в Литве: на этой неделе обнадежит только один день

В ближайшие дни погода не позволит радоваться пробуждению в природе, зато будет располагать к сидению дома во время карантина. Будет холодно, сыро и ветрено.

О погоде на ближайшие дни Delfi рассказал синоптик Литовской гидрометеорологической службы Тадас Кантаутас.

По словам синоптика, в среду над Литвой пройдет атмосферный фронт. Днем (особенно на юго-востоке и на востоке страны) будет холодно и сыро. На юго-востоке будет облачно, а на северо-западе возможны прояснения.

Осадки ожидаются в большинстве районов страны. Особенно интенсивные осадки ожидаются на юго-востоке, между тем на северо-западе осадки после обеда должны прекратиться. В основном будет идти дождь, но на юго-востоке и на востоке (в Алитусском, Вильнюсском, Утенском округах) будет идти мокрый снег.

Ветер будет дуть сильный, местами до 15-18 м/с . Воздух прогреется до 5-10 градусов тепла. На юго-востоке будет 5-7 градусов, а на северо-западе - 8-10 градусов.

В четверг Литва ненадолго попадет в зону теплого циклона. Ночью и днем во многих районах пройдут дожди, будет облачно. Будет дуть сильный ветер. Ночью порывы юго-западного ветра составят 15-18 м/с. Ночью будет 2-7 градусов тепла, днем 8-13 градусов выше нуля. Теплее всего будет на юге страны. Во второй половине дня в четверг будет дуть северо-западный ветер, снова похолодает.

В пятницу (ночью – местами, днем – во многих районах) ожидаются кратковременные осадки. В основном это будет дождь, но возможен также мокрый снег. Будет дуть сильный ветер - 15-17 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. На взморье будет немного теплее. Днем будет 7-12 градусов. 12 градусов прогнозируют на юге страны.

В выходные ночью облака местами рассеются, днем снова сформируются. Днем ожидаются кратковременные осадки: и дождь, и мокрый снег, и снежная крупа. Будет дуть северо-западный, западный ветер. Ночью будет около 0, днем 7-11, 6-10 градусов тепла.