С завтрашнего дня начинается декларация доходов: какие шаги надо сделать

15 апреля в Литве начинается декларация доходов самозанятых лиц. Из-за коронавируса (COVID-19) этот процесс отложили на 1,5 месяца. Декларировать доходы и заплатить налоги можно до 1 июля. Однако представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) отметила, что учтут все обстоятельства, в тот числе, как у жителей будет проходить процесс заполнения декларации.

Представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене в передаче на Delfi рассказала об этом процессе.

"С завтрашнего дня самозанятые могут заполнять декларации. Выделены именно эти люди, поскольку для того, чтобы они могли получить деньги за больничные или пособие по безработице, им надо декларировать доходы за 2019 год. Поэтому самозанятые могут декларировать доходы на неделю раньше других жителей", – сказала представитель ГНИ.

Не секрет, что ежегодно поступали жалобы на сложный процесс подачи декларации. В этом году жителей ждет ряд изменений.

"В этом году не будет привычных деклараций, с этого года надо будет отвечать на вопросы путеводителя. Это разумный современный способ, неудивительно, что люди им интересуются. Завтра им смогут пользоваться самозанятые, а через неделю - все остальные жители. Это значит, что каждый, кто подключится к системе, шаг за шагом будет отвечать на задаваемые ему вопросы. Кое-какая информация уже будет введена, потому что ГНИ уже располагает некоторой информацией, будут такие вопросы, например, не делал ли в этом году человек что-то такое, что могло повлиять на верность данных. Например, может, получал деньги из-за границы или купил жилье и т.д.", – сказала собеседница.

На вопрос, какую информацию надо подготовить, она сказала, что самозанятые должны посчитать свои доходы и расходы.

"Надо подключиться к банку, подсчитать доходы и расходы и т.д.", – сказала она.

"Если человек, например, пользуется системой разумного учета для самозанятых, то он знает свои доходы и расходы. Это для самозанятых самое главное. А главное – подключиться к системе", – напомнила она.

Алюконите-Шнирене сказала, что в этом году напрямую получить консультацию не получится, зато можно звонить по телефону или связываться со специалистами по интернету. На сайте есть необходимые телефоны.

"Будут номера телефонов, будет снят клип для того, чтобы разобраться в путеводителе. ГНИ организует вебинары. Конечно, часть людей получает информацию в фейсбуке, но мы надеемся, что завтра все получат необходимую информацию", – сказала Алюконите-Шнирене.

Она подчеркнула, что новая система заполнения декларации позволит человеку делать перерыв в заполнении, а потом возвращаться к процессу.

Алюконите-Шнирене сказал, что, заполнив декларацию, человек сразу же увидит, какую сумму налога он должен заплатить.

"Человек сразу увидит, сколько он должен заплатить, или сколько ему вернут, он сможет прислать себе декларацию. Рядом с указанной суммой платежа будет возможность сразу перейти и заплатить деньги", – пояснила специалист.