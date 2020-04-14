Международный валютный фонд: спад литовской экономики в этом году составит 8,1%

Спад литовской экономики из-за поразившего мир коронавирусного кризиса составит 8,1%, однако в следующем году валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы прирастёт на 8,2%, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ).

ВВП Эстонии и Латвии в этом году сократятся на 7,5% и на 8,6% соответственно, а в 2021 году увеличатся на 7,9% и на 8,3% соответственно, говорится в обнародованном МВФ во вторник новом Всемирном экономическом обозрении (World Economic Outlook).

По оценке аналитиков МВФ, спад ВВП Литвы будет сильнее спада еврозоны, для которой прогнозируется сокращение экономики 7,5%. Однако, в следующем году литовская экономика должна расти быстрее экономики еврозоны, для которой прогнозируется рост 4,7%.

В World Economic Outlook содержится прогноз, что в Литве в этом году будет зафиксирована среднегодовая дефляция 0,3%. Такое же снижение цен прогнозируется и для Латвии, тогда как в Эстонии ожидается среднегодовая инфляция 1,5%.

В следующем году среднегодовая инфляция в Литве должна составить 1,7%, в Латвии - 3%, в Эстонии - 2%.

По оценке аналитиков МВФ, уровень безработицы, который в Литве в прошлом году был 6,3%, в этом году должен возрасти до 8,9%, а в следующем году он должен снизиться до 8,1%. Для Латвии прогнозируется уровень безработицы 8% и 6,3% соответственно, для Эстонии - 6% и 4,7% соответственно.

Дефицит текущего счёта Литвы, который в прошлом году был 4,3% ВВП, в этом году должен увеличиться до 6%, а в следующем году должен снизиться до 4,5%.

МВФ прогнозирует, что спад мировой экономики в этом году составит 4,2%, однако в 2021 году рост экономики составит 4,6%.