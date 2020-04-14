В Литве будут решать, разрешить ли работу части магазинов, малым предприятиям услуг

В Литве рассмотрят вопрос смягчения некоторых условий карантина для бизнеса и на первом этапе разрешить работу магазинов, за исключением магазинов в крупных торговых центрах, а также мелким предприятиям по ремонту и другим услугам, у которых есть отдельный вход с улицы. Об этом сообщил во вторник премьер Саулюс Сквернялис.

"Завтра правительство будет решать, утвердить ли первый этап смягчения. Предлагается разрешить деятельность магазинов промтоваров, поставщикам бытовых услуг и услуг по ремонту, если у них есть отдельный вход с улицы и возможность регулировать потоки клиентов так, чтобы одновременно обслуживать одного клиента. Разумеется, с соблюдением всех установленных требований к безопасности", - написал в фейсбуке С. Сквернялис.

Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис сообщил BNS, что "это прежде всего магазины промтоваров (...), которые не находятся в центрах торговли и развлечений. Второе, это имеющие отдельный вход с улицы поставщики бытовых услуг, услуг по ремонту, например, изготовление ключей, галантерея, починка обуви, велосипедов".

По словам вице-министра, Министерство здравоохранения установит, сколько людей сможет обслуживать предприятия, которые смогут возобновить деятельность.

Он сказал, что на первом этапе ещё не смогут возобновить работу салоны красоты, уличные кафе, спортклубы. Они смогут возобновить работу позже.

"На следующем этапе (предполагается разрешить работу - ред.) предприятий общественного питания - ресторанов, кафе, пока именно на улице. Возможно, и (предприятий - ред.) услуг красоты, есть разные виды деятельности и услуги, которые предоставляются на улице - это также и различная спортивная деятельность", - сказал вице-министр.

По словам М. Скуодиса, если правительство в среду утвердит, то новые условия могут вступить в силу сразу.