Цветущий вильнюсский парк сакур еще никогда не был таким пустым

В праздничные выходные в вильнюсский парк сакур на берегу реки Нерис приезжало множество горожан. Люди хотели полюбоваться цветущими вишнями. По этой причине Вильнюсский муниципалитет закрыл доступ к цветущим деревьям. Поскольку сейчас в Литве карантин, предлагаем оставаться дома и полюбоваться фотографиями фотографа Delfi.

На них – во всей красе цветущие сакуры. Деревья буквально усыпаны розовыми цветами. Правда, в этом году сакуры выглядят необычно - среди них не видно людей.

Как бы там ни было, немного людей можно увидеть у металлического заграждения. Люди останавливаются посмотреть на цветущие деревья.

Некоторые из них делают селфи или просят прохожих сфотографировать их на фоне деревьев. Но лучше всего сейчас специально не ехать к сакурам, чтобы скорее одолеть коронавирус. Портал Delfi предлагает полюбоваться фотографиями цветущих деревьев.