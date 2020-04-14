"Это знак высокого доверия - назначить человека на второй срок в таком ответственном ведомстве", - сказал глава государства.

"Результаты вашего первого срока полномочий произвели впечатление и на литовское общество, то подтверждают соцопросы, по которым видно, что доверие к ДГБ однозначно выросло, и на меня как на президента Литовской Республики", - сказал Г. Науседа.

Он отметил роль Д. Яунишкиса в произведённом в ноябре прошлого года так называемом обмене шпионами, когда двух граждан Литвы и одного гражданина Норвегии обменяли на двух осужденных в Литве российских шпионов.

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Во вторник начался второй срок полномочий Д. Яунишкиса в должности директора ДГБ.

На минувшей неделе сейм одобрил предложение о том, чтобы Д. Яунишкис возглавил ДГБ в течение второго срока. По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма.

Впервые Д. Яунишикис был назначен главой ДГБ 13 апреля 2015 года.