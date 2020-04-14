Советник президента Литвы: распространение вируса удалось обуздать, можно осторожно смягчать ограничения

Советник президента Литвы сказал, что, согласно новым данным, стране удалось обуздать распространение коронавируса, поэтому можно думать о смягчении некоторых ограничений для бизнеса.

"Видно, что ситуация, можно сказать, под контролем, мы уже не наблюдаем неконтролируемое распространение, нет такого, как в южных странах Европы, и это настраивает на оптимистический лад", – сказал в интервью Žinių radijаs советник президента Симонас Крепшта.

По его словам, один из индикаторов пандемии - время за которое удваивается количество заболевших. В начале и в середине марта в Литве количество удваивалось каждые 3-4 дня, а сейчас – раз в две недели.

"Это такая грань, которую и другие страны интерпретируют как повод для некоторого смягчения в экономике", – сказал Крепшта.

Однако он отметил, что спешить не стоит, это надо делать очень внимательно, по отдельным сегментам и с оценкой влияния на ситуацию с пандемией.

"Фальстарт в таких состязаниях объявить нетрудно, надо понимать, что это не спринт, этот состязание на дальнюю дистанцию. Очевидно, что мы будем жить с этим вирусом, пока не найдем эффективную вакцину. Это достаточно длительный срок, он может длиться год-полтора", – сказал советник президента.

Гитанас Науседа 14 апреля с главой Соцмина Линасом Кукурайтисом и лидерами профсоюзов Литвы обсудит готовность к потеплению экономики.