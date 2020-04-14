В Клайпеде – новый груз нефти для Беларуси

В понедельник в Клайпедский морской порт прибыл шестой в этом году танкер с сырьевой нефтью для Беларуси. На сей раз груз поступил из Норвегии.

По данным порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com, танкер Saga прибыл из Монгстада, где находится нефтетерминал, НПЗ и прочая инфраструктура компании Equinor. В понедельник после обеда судно пришвартовалось к причалу в Клайпеде.

Оператор Клайпедского терминала – компания Klaipedos nafta комментировала BNS, что Saga доставила около 86 тыс. тонн нефти.

В марте в Клайпеду из России были доставлены четыре груза нефти для Беларуси: из российского портов Приморска три танкера и из Усть-Луги один танкер (все по 75-80 тыс. тонн) для Беларуси.

До этого нефть в Беларусь через Литву поставлялась в 2017 году.