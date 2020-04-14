В пасхальные выходные за нарушение правил карантина штрафы получили больше 200 человек

В пасхальные выходные литовская полиция за нарушения правила карантина оштрафовала больше 200 человек.

"За три праздничных дня составлен 231 протокол", – сказал пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

В Литве за нарушение карантина физическим лицам грозят штрафы от 500 до 1500 евро, юридическим лицам от 1500-6000 евро. Первый раз штраф составляет 250 евро.

Чтобы обуздать распространение коронавируса в праздничные выходные было ограничено движение между городами Литвы – въезд был разрешен только их жителям и в некоторых исключительных случаях. По словам представителя полиции, за это время в разные города и населенные пункты в общей сложности не впустили 15 000 автомобилей.

"Около 100 000 проверили, 15 000 – не впустили, это примерно каждый 6", – сказал Матонис.

Это ограничение действовало до 20 ч. в понедельник.