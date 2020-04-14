Эпидемиолог: рост количества больных коронавирусом в Литве замедляется

Рост количества больных коронавирусом в Литве замедляется, сказала 14 апреля LRT эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения Дайва Размувене.

"На сегодняшний день могу сказать, что количество больных регистрируют небольшое, но это не означает снижение роста, просто темп роста замедлился", – сказала эпидемиолог.

"Если в первые недели марта количество заболевших удваивалось каждые три дня, каждые 5 дней, каждые 8 дней, то сейчас этот процесс растянулся во времени, как мы говорим, темп роста замедлился, сейчас, по данным на воскресенье, количество больных удвоилось в течение 13 дней", – сказала она.

По словам Размувене, после того как оценят соблюдения условий карантина на Пасху, можно будет видеть более ясную ситуацию.

"Я думаю, надо подождать еще неделю – 5-7 дней, ведь были пасхальные выходные. Именно наше поведение в эти дни покажет, после небольшого инкубационного периода, точно ли ситуация улучшилась.(...) Пика мы, чего доброго, еще не достигли. Надо подождать", – сказала эпидемиолог.

По последним данным, в Литве диагностированы 1070 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 24 человек, 101 - выздоровел.