Выздоровевший от коронавируса Мантас ждал звонка специалистов почти месяц

"Поздравлений получил больше, чем на день рождения", – порадовался ведущий передач Мантас Казлаускас, недавно узнавший, что два теста на коронавирус подряд дали отрицательный результат и сообщивший о своем выздоровлении друзьям.

Правда, он сказал, что это ничего не изменило – он остается дома, заказывает еду по интернету. "Мы соблюдаем карантин, только приятно знать, что может выйдем недалеко от дома в поля, погуляем", – сказал Delfi собеседник.

Кстати, он заметил, что будет соблюдать все требования, чтобы не пришлось испугаться одного – положительного результата. "Если вы почувствовали симптомы, не бойтесь, езжайте сдавать анализы, если вам предложили", – сказал он.

Будет ли он соблюдать правила гигиены, дистанцию и другие требования или будет относится к этому спокойнее? Он сказал, что будет соблюдать порядок, результаты теста не дали повода расслабляться. "В конце концов довелось читать и слышать, что этот вирус мутирует, что можно заразиться мутировавшим вирусом повторно. Я думаю, что буду соблюдать все меры безопасности: не буду ходить в магазины, как заказывали все по интернету, так и будем заказывать, да, может свободнее, что сейчас в маске и перчатках можно и в магазин сходить, если что-то потребовалось, а по интернету заказать не можешь", – заметил Казлаускас.

Mantas Kazlauskas Foto: Asmeninis archyvas

Он заболел коронавирусом после поездки в Доминиканскую республику. Мужчина сказал, что никаких симптомов не чувствовал, но когда вирус установили у его друзей, с которыми он путешествовал, он решил провериться. "Симптомов нет, они не повторяются. Перед тестированием были кое-какие симптомы, но потом их не стало. Нос не заложен, ничего нет", – сказал он.

Казлаускас живет с женой. Супруга его сдала анализы, но они были отрицательными.

Может ли быть так, что она переболела коронавирусом, не зная об этом? "Может. Может раньше, еще во время поездки. Но у нее не было никаких симптомов", – сказал собеседник.

Казлаускас рассказал свою историю в фейсбуке. Он рассказал, что результаты сданного в мобильном пункте теста нашел в интернете, ему ничего о них не сообщили, не позвонили и не узнали, как он себя чувствует. Когда он рассказал об этом в социальной сети, к нему домой приехали врачи и увезли его с женой в Сантаришкскую клинику на обследование, потом они вернулись домой и сидели в самоизоляции.

Первый раз специалисты позвонили, чтобы узнать, как он себя чувствует - почти через месяц. Когда они позвонили, Казлаускас уже знал, что здоров.

"Почти месяц! Почти месяц прошел прежде чем появилась смелая специалист НЦОЗ, решившая мне позвонить. Она была очень вежливой", – писал Казлаукас и прибавил, что во время беседы он поинтересовался, как ему себя вести после второго отрицательного результата.

Казлаускас решил помочь другим людям, поэтому намерен сдать кровь в Центре крови Сантаришкской клиники.