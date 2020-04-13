Компания Kautra информирует, когда возобновится сообщение между городами Литвы

С 14 апреля компания Kautra возобновляет автобусное сообщение между некоторыми городами Литвы. Сначала автобусы начнут курсировать между крупными городами. По словам представителей компании, особое внимание будет уделяться безопасности.

"Мы хотели возобновить работу после праздников, понемногу наладить сообщение между крупными городами. Сначала планируем выпустить 10 автобусов. Хочется постепенно вернуть пассажиров. Мы должны на 200% сделать так, чтобы клиенты не ощущали дискомфорта, не колебались. Это новая для всех ситуация. В этом году мы многому научились", - сказал представитель компании Kautrа Миндаугас Сакалаускас.

Планируется, что автобусы начнут курсировать с 14 апреля между крупными городами - Вильнюсом, Каунасом, Клайпедой, Шяуляй, Паневежисом и Алитусом.

"Автобусы ежедневно дезинфицируют. Перед рейсом и после него. Это делает специальный персонал, после рейса водитель дезинфицируют автобусы изнутри - подлокотники и др. Мы просим пассажиров перед тем как войти в автобус, продезинфицировать руки, антисептик находится у входа. О том, что все должны быть в масках, даже не напоминаем, это обязательно", - сказал Сакалаускас.