Нарушения во время карантина: нелегальная торговля цветами, деталями для авто

Служба расследования финансовых преступлений в последние две недели проверяли объявления в интернете и выявляли торгующих без документов средствами защиты, кроме того, она выясняла, соблюдают ли карантин предприниматели. Выяснилось, что нарушителей порядка немало.

Клайпедские инспекторы проверили массажный салон. Во время проверки выяснилось, что за неделю женщина предоставила услуги 6 клиентам, заработала 200 евро, которые не включила в свои доходы, а клиентам не выписала счета, поскольку официально она работать не может.

Женщина соблюдала конспирацию: работала в закрытом салоне, жалюзи были опущены. Клиентов регистрировали по телефону и впускали через другую дверь. Во время проверки были изъяты документы, в которых женщина указала, сколько клиентов обслужила.

Инспекторы проверили в Клайпеде и малое товарищество, которое занимается продажей цветов. Во время карантина цветы можно продавать только по интернету, однако инспекторам удалось попасть в цветочный магазин и приобрести букет за 30 евро. Кассовый чек им не выдали. Во время проверки выяснилось, что с 13 марта кассовый аппарат в магазине не работает, но деятельность не остановлена. Кроме того, стало известно, что цветы на транспорте компании привозит нелегально трудоустроенный человек. Об этом информирована "Содра".

При содействии налоговиков клайпедские инспекторы СРФП проверили и два предприятия в Плунге. Одна компания в магазине торговала автодеталями (сейчас с это можно делать лишь по интернету). В одном из предприятий работал находящийся на больничном продавец. Об этом информирована "Содра". В кассе второй компании обнаружили 300 неучтенных евро.

Всю информацию передали полиции. За нарушения правил карантина физическим лицам грозит штраф 500-1000 евро, а юридическим от 1500 до 6000 евро. Предприниматели ответят также за нелегальный труд, неучтенные доходы и невыдачу чеков.