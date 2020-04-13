В Литву идет неприятная погода: сильный ветер и дождь

Погода на этой неделе не порадует. Будет дуть сильный северо-западный, даже северный ветер, участятся осадки.

В понедельник днем над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Будет облачно с небольшими прояснениями. Пройдут небольшие дожди, местами на северо-западе возможен мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 15–18 м/с. В первой половине дня будет 9-12 в центральной части Литвы, 14 - на юго-востоке. На западе страны будет 6–8 градусов тепла.

В ночь на вторник облака рассеются, местами пройдет снег, мокрый снег. Западный ветер немного успокоится. Однако днем ожидаются более обильные осадки, дождь будет сменяться мокрым снегом. Поднимется сильный северо-западный ветер - 15–18 м/с. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на взморье около 3 градусов тепла, днем будет 3-8 градусов тепла.

В среду днем с запада придет более теплая погода. Ночью ожидаются небольшие осадки, днем пройдет сильный дождь. Будет дуть западный ветер, порывы ветра днем составят 15–17 м/с. Ночью будет от 2 градуса мороза до 3 градусов тепла, на взморье 4 градуса тепла, днем 5–10 градусов тепла.

В четверг потеплеет. Ночью местами, днем во многих районах пройдут дожди. Однако будет дуть сильный и холодный северо-западный ветер, порывы будут достигать 15–20 м/с. Ночью будет 2–6, днем 9–14 градусов тепла.

В конце недели сильный северо-западный ветер снова принесет холодную погоду.