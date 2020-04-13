12 апреля, в 22.36 ч., в Шилальском районе, на ул. Багдоно, с дороги съехал и в дерево врезался автомобиль VW Passat.
В ДТП один человек погиб, другой получил серьезные травмы.
Ведется расследование.
Департамент Литвы сообщает, что в Шилальском районе произошло трагическое ДТП, погиб несовершеннолетний (2003 г.р.).
12 апреля, в 22.36 ч., в Шилальском районе, на ул. Багдоно, с дороги съехал и в дерево врезался автомобиль VW Passat.
В ДТП один человек погиб, другой получил серьезные травмы.
Ведется расследование.