Психолог: если карантин продлится еще месяц, тогда начнется настоящий кризис

Данные опросов показывают, что карантин серьезно влияет на психическое здоровье жителей. Сидеть дома в четырех стенах могут не все. О том, что у людей "едет крыша", свидетельствует рост числа преступлений в ближайшем окружении – количество случаев насилия увеличилось на 20%. Что будет, если карантин затянется? Об этом в передаче на Žinių radijas говорили психолог Андрюс Калугинас и психолог, журналист Гинас Дабашинскас.

Дабашинскас сказал, что карантин из-за невидимого вируса представить себе сложно, поэтому он предложил использовать метафору войны.

"Одним может легче понять, что происходит. Если говоришь, что ведут войну с вирусом, может тогда станет понятнее. Понимаешь, что живешь в условиях войны, меняется система потребностей, все эмоциональное состояние. Человек становится частью другого мира", – сказал он.

"С помощью военных терминов можно легче охарактеризовать происходящее, идентифицировать, пусть и через ужасное явление, так спокойнее и яснее", – заметил Дабашинскас.

Калугинас заметил, что даже в страхе перед коронавирусом можно найти общность.

"Если боишься один, то тогда ставишь себе клинический диагноз. Чувство социальности как ни парадоксально - успокаивает – все боятся, если и я боюсь, это нормально. Это явление социальной психологии, паника как и страх заразительны", – сказал психолог.

Он заверил, что людей больше всего пугает неопределенность. "Всегда спокойнее, когда можно предугадать будущее – завтра схожу в магазин, потом на свидание, послезавтра на работу, там получу зарплату и поеду в отпуск. А сейчас? Мы вынуждены жить здесь и сейчас. Максимальные условия неопределенности, мы не знаем, что будет завтра. Мы вынуждены жить этим днем, максимум – до завтра, и это уже неспокойно", – сказал Калугинас.

Он заметил. что это вызволяет массу негативных эмоций. "Потребности и ожидания остались прежними, а возможностей стало меньше. Человек чувствует себя зажатым, злым, внутри целый будет негативных эмоций. Появляется фрустрация, и это происходит в масштабах страны и всего мира", – сказал он.

Полиция предупреждала, что в условиях карантина может наблюдаться прорыв насилия в семьях. По словам психологов, это не связано с ненавистью к близким, просто люди неспособны держать себя в руках в на первый взгляд обычных ситуациях.

"Просто активизируются реакции, которым в обычных условиях не придают значения", – сказал Калугинас.

Он привел простой пример – если семья с двумя детьми живет в 3-комнатной квартире, то в обычные дни они сталкиваются плечами редко, это для них обычное микрособытие.

"А сейчас? Ситуация та же – но сейчас это уже сильное событие, это уже может быть даже идентифицировано как причина конфликта. Сейчас чувства на взводе. Это в прямом смысле трение. Раньше мы умудрялись вылавировать из этого, не придавать этому значения, сейчас нет ни времени, ни условий, ни желания для этого", – заметил психолог.

Калугинас сказал, что карантин внесет перемены и в отношения между супругами.

"Этот карантин заставит развестись тех людей, которые давно должны были это сделать, но почему-то не решались, отрицали это или не признавали. Это плохая весть, но есть и хорошая – если у людей были хорошие отношения, то семья, брак им помогут. Они, возможно, поженятся", – сказал психолог.

Дабашинскас сказал, что в "мирных условиях" премьер-министра Саулюса Сквернялиса уже списали бы как премьера. Но в военных условиях – "он оказался на своем месте".

"Особенно, когда речь идет о регулировании движения, когда надо надеть маски и выписать штрафы, тут он пригодился. Люди видят, что он совершенно адекватен. Но есть и другие примеры – менее адекватные. И этот естественный отбор во всем - и в семье, показывает, что есть что, быть может приведет к разрешению ситуации. В Китае количество разводов увеличилось на 13%", – сказал он.

Калугинас прогнозировал, что есть строгий карантин продлится еще с месяц после 27 апреля, раны будут очень глубокими.

"Если война с коронавирусом продолжится еще с месяц, тогда точно будет кризис: экономический, социальный, финансовый, в отношениях. Тогда увеличится количество случаев алкоголизма, особенно бытового, преступлений, ДТП, самоубийств, разводов. Тогда будет настоящий кризис. Если карантин затянется еще на месяц, так и будет", – сказал он.