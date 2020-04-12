Эпидемиологи обеспокоены - в Неменчине установили 13 случаев коронавируса

Эпидемиологи с беспокойством наблюдают за ситуацией в Вильнюсском районе, в Неменчине, где коронавирус установили у работников швейного предприятия.

"Самый большой на данный момент очаг распространения COVID-19 не в медучреждении зафиксирован в Неменчине на швейном предприятии. В пятницу там установили один, в субботу четыре, а к воскресенью в общей сложности 13 случаев коронавируса, и это еще не окончательные данные. Быстро распространяется, нас это обеспокоило", – сказала 12 апреля глава Вильнюсского отделения Национальной службы общественного здравоохранения Роланда Лингене.

По ее словам, распространение, вероятно, не удается остановить по причине нарушения режима самоизоляции и, возможно, наплевательского отношения руководства компании.

"Особенно беспокоит, что есть данные о нарушении режима самоизоляции. Должны быть изолированы около 100 человек, жители Неменчине сообщают о нарушениях режима самоизоляции, информация передана полиции", – сказала Лингене.

По данным центра реестра, в Неменчине на швейном предприятии работают 314 человек.

"Нам также прислали смс-сообщения руководителей работникам, если они не подделка, это еще надо проверить, то часть людей вызывают после Пасхи на работу. И это несмотря на то, что НЦОЗ постановил, что предприятие не может работать, пока не выявят все контакты, не локализуют очаг", – сказала эпидемиолог.

По ее словам, сейчас специалисты НЦОЗ интенсивно проводят эпидемиологическое расследование, сотрудничают с администрацией мэрии Вильнюсского района.

"Количество заболевших в Неменчине очень большое, локализовать в первые дни не удалось - либо люди ходили на работу больные, либо у них не было симптомов, либо предприятие не выполняло определенные требования", – предположила Лингене.